- A gennaio sono state fondate 529 nuove società in Croazia, il 40 per cento in meno rispetto al medesimo periodo del 2020. È quanto riferito sul portale “Fininfo”, secondo cui 575 persone giuridiche sono state cancellate dai registri, il 65 per cento in meno rispetto a gennaio dello scorso anno. (Seb)