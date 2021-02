Usa: Biden, Trump "inadatto" a ricevere informazioni dell'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non dovrebbe continuare a ricevere le informazioni di alto livello dell'intelligence nazionale, a disposizione degli ex inquilini della Casa Bianca, a causa del suo comportamento "irregolare". Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden in un'intervista rilasciata a "Cbs Evening News", nella quale ha ritenuto "non necessario" mettere al corrente Trump di questo tipo di informazione. "Che senso ha che sia al corrente dei fatti di intelligence? Quali conseguenze può avere, se non la possibilità di scivolare e dire qualcosa?", ha detto Biden, che rispondendo alla giornalista Norah O' Donnel ha inoltre confermato di considerare l'ex presidente "inadatto" al ruolo ricoperto. Durante la presidenza di Trump sono stati sollevati dubbi sulla sua capacità di mantenere informazioni segrete dell'intelligence statunitense. Nel corso di una riunione alla Casa Bianca nel 2017, l'allora presidente ha rivelato al ministro degli Esteri russo e all'ambasciatore degli Stati Uniti informazioni classificate su presunte minacce del gruppo dello Stato islamico. L'intervista completa verrà trasmessa domani, prima della partita di campionato di Super Bowl. Lo scorso 8 gennaio, la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha incontrato il capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, per discutere con lui la possibilità di impedire a Trump, di avere accesso ai codici nucleari.(Nys)