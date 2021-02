Agricoltura: Rolfi, le regioni rimangano autorità di gestione della futura Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le AgriRegions chiedono quindi l'intervento della Commissione europea affinché vengano riconosciute come il livello istituzionale appropriato per la gestione degli interventi di sviluppo rurale, considerate attori a pieno titolo nella definizione e nelle modifiche degli interventi di sviluppo rurale, nel quadro dei piani strategici nazionali, e pienamente coinvolte - conclude l'assessore lombardo - nella programmazione. L'agricoltura all'interno dei singoli Stati è estremamente diversificata per vocazione, territorio e clima. I piani strategici nazionali quindi necessitano di un ruolo attivo delle Regioni per essere attuati anche in virtù delle diverse filiere che devono essere rappresentate e aiutate nei processi di sviluppo". Ecco la produzione agricola per provincia, in percentuale sul totale della produzione della Lombardia di 7,8 miliardi di euro (100%). Bergamo 8,8%; Brescia 27,4%; Como 2%; Cremona 15,4 %; Lecco 1,5%; Lodi 5,8%; Mantova 19,7%; Milano 5,5%; Monza 1%; Pavia 9%; Sondrio 2%; Varese 1,8%. Numero delle aziende agricole lombarde per provincia: Bergamo 4.880, Brescia 9.712, Como 2.064, Cremona 3.804, Lecco 1.103, Lodi 1.288, Mantova 7.461, Milano 3.520, Monza 891, Pavia 6.075, Sondrio 2.280, Varese 1.610. (Com)