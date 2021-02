Roma: chiusa attività commerciale all'Esquilino, 140 persone controllate e un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Esquilino gli agenti della polizia di Stato del locale commissariato ieri pomeriggio hanno effettuato, insieme a personale della sezione cinofili, del reparto prevenzione crimine e del I gruppo polizia locale di Roma Capitale, un servizio straordinario di controllo del territorio nell'area dei portici di piazza Vittorio Emanuele II e dei giardini, dove di solito ci sono numerosi cittadini extracomunitari e persone senza fissa dimora. L'attività è stata estesa all'area circostante il mercato rionale Esquilino e al ballatoio di via Giolitti. Durante le operazioni di controllo sono state identificate 149 persone. Arrestato un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Personale della squadra amministrativa di questo ufficio invece, ha controllato attività commerciali nelle vie limitrofe alla piazza, procedendo alla chiusura di un esercizio di vicinato in via Principe Amedeo per 5 giorni, per inosservanza delle misure anti Covid. Elevate 5 sanzioni amministrative. (Rer)