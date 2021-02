Difesa: Regno Unito, nuovi "sensori subacquei" per i sottomarini della Royal Navy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sottomarini della Marina britannica sono stati dotati di silenziosi "sensori subacquei" che possono essere utilizzati per rintracciare i movimenti russi nel Mediterraneo. HMS Talent, uno dei sottomarini d'attacco di classe Trafalgar della Royal Navy, è stato visto a Gibilterra martedì scorso con nuove attrezzature equipaggiate sullo scafo, riferisce il quotidiano “The Telegraph”. Alcuni esperti sostengno che i sistemi specializzati vengono utilizzati per individuare la presenza di altri sottomarini senza utilizzare il sonar, uno strumento che può essere facilmente rilevato. Il Mar Mediterraneo è un'area ampiamente pattugliata dai sottomarini russi che, insieme ad altre navi della Marina di Mosca, lavorano a supporto dell'azione militare in Siria. Per questo motivo, proprio il Mediterraneo potrebbe essere un banco di prova ideale per i sottomarini britannici dotati del nuovo kit di rilevazione. I sensori non acustici sono in grado di rilevare minuscole tracce di radiazioni provenienti dalla centrale elettrica dei sottomarini così come minimi cambiamenti nella pressione dell'acqua causati dal passaggio di un natante. (Rel)