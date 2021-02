Lavoro: Fim Cisl, rinnovo Ccnl da risposte concrete e salario migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato finalmente raggiunto nella giornata di ieri il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, dopo 13 mesi di trattative sulla piattaforma sindacale e una serie di iniziative di mobilitazione. Lo si legge in una nota della Fim Cisl, in cui viene sottolineato come siano stati raggiunti alcuni risultati storici: la riforma dell’inquadramento, fermo al 1973, che riconosce l’apporto e le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori; il rafforzamento del diritto soggettivo alla formazione; aumenti salariali di tutela dall’inflazione e di riconoscimento professionale; la tutela dell’occupazione nel sistema degli appalti; nuove norme sul lavoro agile e il diritto alla disconnessione; la tutela delle donne contro violenze e molestie; la tutela della salute e dell’ambiente; e il potenziamento dei diritti d’informazione e partecipazione dei lavoratori sulle strategie di impresa e sull’organizzazione del lavoro. In questo momento di crisi del paese, prosegue la nota, il valore del contratto nazionale è un valore per la Fim molto alto: le relazioni sindacali sono sempre più un investimento concreto per aumentare le tutele di chi lavora e far ripartire l’industria mettendo alle spalle la pandemia. Con il contratto, scrive il sindacato, continuiamo ad essere “un soggetto capace di fornire risposte concrete e un salario migliore per chi lavora”. Il contratto nazionale scadrà dopo tre anni e mezzo il 30 giugno del 2024. (Com)