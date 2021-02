India: protesta agricoltori, migliaia partecipano ai blocchi stradali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati sindacali e quelli governativi si sono incontrati undici volte, senza arrivare a un accordo. L’ultima volta è stata il 22 gennaio e non è stata neanche fissata una data per un altro incontro. Nel frattempo, il 12 gennaio, la Corte suprema – che sta esaminando petizioni sia sulla questione di legittimità delle norme sia sullo sgombero dei manifestanti – ha sospeso l’attuazione delle tre leggi e ha istituito un comitato incaricato di ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. Al comitato è stato prescritto di riunirsi entro dieci giorni dall’istituzione e di presentare le raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione, che si è tenuta il 19 gennaio. L’ultima iniziativa degli agricoltori, la marcia dei trattori organizzata a Nuova Delhi il 26 gennaio, è degenerata nel caos. La polizia della capitale ha attribuito la responsabilità al movimento di protesta, accusato di non aver rispettato le condizioni stabilite, e ha riferito che sono stati feriti 394 agenti e che è morto un manifestante, identificato come Navdeep Singh Hundal, 26 anni, dell’Uttarakhand, vittima di un incidente del suo trattore, respingendo le accuse di alcuni manifestanti secondo i quali il giovane sarebbe stato raggiunto da colpi sparati dagli agenti. La polizia ha pubblicato una lista di 120 persone arrestate e ha aperto 38 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini. (Inn)