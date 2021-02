Credito: Visco (Bankitalia), deterioramento bilanci bancari dipenderà da velocità di uscita dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tendenza alla riduzione del rapporto tra crediti deteriorati delle banche e il totale dei finanziamenti è destinata ad interrompersi per gli effetti della crisi in corso: l’elevata incertezza sulla evoluzione del quadro macroeconomico suggerisce di esercitare grande prudenza nella lettura di stime da più parti avanzate sul possibile incremento dei crediti deteriorati. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Pur se atteso in aumento, il tasso di deterioramento dovrebbe tuttavia rimanere ben al di sotto dei picchi raggiunti durante la crisi dei debiti sovrani nell’area dell’euro: nel medio periodo il deterioramento dei bilanci bancari dipenderà dalla velocità con cui la nostra economia sarà in grado di uscire dalla attuale fase di difficoltà”, ha spiegato. (Ems)