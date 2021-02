Libia: Grecia riapre ambasciata e annuncia nuovo consolato generale a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha deciso di riaprire l’ambasciata a Tripoli e di aprire un consolato generale a Bengasi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri greco. "Alla luce degli eventi di ieri e, in particolare, dell'elezione del presidente ad interim del Consiglio presidenziale, Mohammed al Manfi, dei membri del Consiglio e del primo ministro della al Forum del dialogo politico libico, in seguito alla decisione del ministro degli Esteri, Nikos Dendias, l'ambasciata greca a Tripoli riprenderà immediatamente i suoi lavori”, si legge in una nota del dicastero ellenico. “A tempo debito, inoltre, verranno avviate le procedure necessarie per aprire il consolato generale di Grecia a Bengasi", si legge nel comunicato diramato dalla diplomazia di Atene. (Gra)