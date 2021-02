Medio Oriente: Netanyahu, Corte penale internazionale “è un organo politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha condannato la decisione della Corte penale internazionale (Cpi), che ieri ha stabilito la propria competenza ad aprire un’inchiesta contro Israele e Hamas per crimini di guerra nei Territori palestinesi, affermando che la Corte “ha dimostrato ancora una volta di essere un organo politico e non un’istituzione giudiziaria”. “La Cpi ignora i veri crimini di guerra e invece persegue Israele, uno Stato con un forte governo democratico che rispetta lo Stato di diritto e non è un membro della Corte”, ha aggiunto, ripreso dal quotidiano “Times of Israel”. “In questa decisione”, ha proseguito Netanyahu, “la Cpi ha violato il diritto delle democrazie di difendersi dal terrorismo, e ha fatto il gioco di coloro che minano gli sforzi compiuti per diffondere la pace. Continueremo a proteggere in ogni modo i nostri cittadini e soldati dalla persecuzione legale”, ha aggiunto il premier israeliano. (segue) (Res)