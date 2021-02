Medio Oriente: Netanyahu, Corte penale internazionale “è un organo politico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della camera preliminare della Cpi erano stati chiamati a pronunciarsi sulla competenza della Corte nel dicembre del 2019, dopo che al termine di un’inchiesta durata cinque anni il Procuratore capo Fatou Bensouda aveva ritenuto che sussistessero “basi ragionevoli per pensare che siano stati commessi crimini di guerra” in Cisgiordania, Striscia di Gaza e a Gerusalemme est da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf), del gruppo palestinese Hamas e di altri “gruppi armati palestinesi”. Bensouda riteneva che la corte avesse giurisdizione su possibili crimini nell’area in base allo Statuto di Roma, che ne definisce le competenze, ma data la natura molto controversa del caso aveva chiesto un pronunciamento definitivo alla camera preliminare. Secondo la decisione di ieri della Corte, “la Palestina si qualifica come ‘lo Stato su cui la condotta in questione si è verificata’”, e “la giurisdizione territoriale della Corte nella Situazione in Palestina si estende ai territori occupati da Israele fin dal 1967, ovvero Gaza e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est”. (Res)