Viabilità: A1 Mi-Na, chiuso per una notte l'allacciamento con la A50 tangenziale ovest di Milano

- Autostrade comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, da mezzanotte alle 6 di martedì 9 febbraio, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, percorrere la Sp164 e la Sp412, con ingresso sulla A50 allo svincolo Val Tidone. In ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso la stazione di Melegnano. (Com)