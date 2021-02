Finanza: Visco (Bankitalia), integrazione dei mercati Ue deve proseguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese e l’ampliamento delle opportunità di investimento per i risparmiatori sono favoriti dal processo di integrazione dei mercati dell’Unione europea, che deve proseguire: i benefici per la piazza finanziaria italiana saranno tanto maggiori quanto più gli intermediari e le infrastrutture dei mercati saranno in grado di accrescere l’efficienza degli assetti organizzativi e di adottare indirizzi strategici aperti all’innovazione. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Il gruppo Borsa Italiana si trova alla vigilia di un’importante operazione di trasferimento del controllo azionario dal gruppo London Stock Exchange al gruppo Euronext, di matrice federata paneuropea: le società italiane di gestione dei mercati e dei sistemi di post trading potranno fornire un contributo strategico significativo nella nuova collocazione societaria e cogliere le opportunità che possono derivare da un ampliamento della gamma dei servizi offerti e da una maggiore presenza nei mercati finanziari europei”, ha detto. (Ems)