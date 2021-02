Donne: Farnesina, impegno incondizionato contro mutilazioni genitali femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, l'Italia ribadisce il suo impegno incondizionato per l'eliminazione di questa odiosa forma di violenza che ha conseguenze gravissime e irreversibili sullo sviluppo fisico e psicologico delle bambine e ragazze che ne sono vittime, e costituisce un enorme ostacolo nel processo verso l'eguaglianza di genere e l'empowerment femminile delle società in cui tali pratiche sono presenti. Lo dice in una nota la Farnesina. Secondo i dati dell'ultimo Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite lo scorso luglio, almeno 200 milioni di donne e ragazze al mondo sono state sottoposte a mutilazioni genitali femminili e più di 4 milioni di ragazze ogni anno sono a rischio di subirle. (segue) (Com)