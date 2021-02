Donne: Farnesina, impegno incondizionato contro mutilazioni genitali femminili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne e le bambine rappresenta una delle priorità del nostro attuale mandato in Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite. Lavoriamo in tal senso, sia nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, a cominciare dai negoziati in Assemblea Generale e in Consiglio Diritti Umani, sia nelle relazioni bilaterali con i Paesi terzi interessati, sia sul campo, con i progetti della Cooperazione Italiana. Siamo infatti tra i principali Paesi donatori impegnati su questo fronte e la legislazione italiana sulla prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile è considerata una best practice a livello internazionale. (segue) (Com)