Finanza: Visco (Bankitalia), bene fusione Sia-Nexi, contesto competitivo è cruciale

- Nel 2021 si concretizzerà il progetto di fusione tra Sia e Nexi, due operatori che svolgono un ruolo centrale nell’industria dei pagamenti nazionale: in una fase in cui l’Europa è fortemente impegnata nel disegno di una finanza digitale aperta, sicura e sostenibile, vede la luce un polo italiano in grado di fornire un contributo significativo a livello europeo in termini di solidità ed innovazione delle infrastrutture di pagamento. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Un contesto aperto e competitivo è cruciale affinché i guadagni di efficienza per gli operatori finanziari si riflettano in minori costi per gli utenti finali”, ha detto. (Rin)