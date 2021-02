Covid: forum mondiale città e territori di pace, 10 febbraio conferenza di presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì 10 febbraio sarà presentato in Italia il 'World forum on cities and territories of peace' (Forum mondiale delle città e dei territori di pace), una rete che riunisce in tutto il pianeta centinaia di città e territori, organizzazioni internazionali, enti locali, università e associazioni della società civile con l’obiettivo di realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". Così, in una nota, l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, referente del Forum per l’Italia. "La pandemia di Covid-19 e il suo disastroso impatto sul piano sanitario, sociale, economico e politico - continua la nota - ha fatto emergere le infinite contraddizioni dell’attuale sistema-mondo e resa evidente la necessità di operare un radicale cambiamento di paradigma. La costruzione di una società a misura d’uomo, più sana, più giusta, più inclusiva non è più procrastinabile. E quando si parla di giustizia sociale, di esercizio dei diritti umani e di cittadinanza, di sviluppo sostenibile, si parla anche di pace - aggiunge -. Costruire città e territori di pace, fondati cioè sul riconoscimento dei diritti economici, sociali, culturali e ambientali è tra gli obiettivi principali del Forum, nato nel 2015 da un’iniziativa congiunta dei sindaci di Madrid, Parigi e Barcellona e che dopo le edizioni madrilene del 2017 e il 2018, e quella virtuale a Città del Messico del 2020, si svolgerà in presenza, presumibilmente nel mese di ottobre, sempre nella capitale messicana". (segue) (Com)