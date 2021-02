Covid: forum mondiale città e territori di pace, 10 febbraio conferenza di presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al dialogo, alla cooperazione e al confronto tra rappresentanti di città, associazioni della società civile e organizzazioni internazionali, il Forum ci offre un’occasione straordinaria per uscire dalla teoria ed entrare nella pratica - aggiunge Raffaele Crocco, giornalista e direttore responsabile dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo -, di dare gambe nelle città, nelle realtà che quotidianamente viviamo, ad azioni che possano concretamente contribuire a costruire la pace, che possano portare a quella cittadinanza responsabile e attiva presupposto di qualsiasi società pacifica". "Alla conferenza stampa virtuale, ospitata nella sala consiliare del comune di Trento e che sarà trasmessa, a partire dalle ore 11, in diretta live streaming sulla pagina Facebook del comune - conclude la nota - parteciperanno, oltre all’Atlante, un rappresentante del comune di Trento, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il prof. Giovanni Scotto, docente dell’università di Firenze e presidente del Laboratorio 'Forma Mentis' di Prato, il direttore nazionale dell’osservatorio Anvcg Michele Corcio, (Associazione nazionale vittime civili di guerra), la presidente provinciale dell’Arci di Siena Serenella Pallecchi, la Felcos Umbria e altre realtà territoriali e associative che hanno aderito a questo percorso. Interverranno, inoltre, Diana Alarćon, coordinatrice nazionale sindaci e assessori internazionali del governo di Città del Messico e Johannes Krassnitzer, coordinatore del progetto Undp Art (United nations development programme), il programma dell’Onu che cura l’Agenda 2030 cui il Forum si richiama". (Com)