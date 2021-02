Finanza: Visco (Bankitalia), digitalizzazione del comparto porta opportunità ma anche rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione della finanza è un fenomeno che va opportunamente governato, poiché offre grandi opportunità ma porta con sé anche nuovi rischi, compreso quello di esclusione di coloro che sono più vulnerabili: in quest’ambito si collocano le iniziative volte a garantire la tutela dell’identità della clientela e la protezione dei suoi dati. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Grande attenzione sarà inoltre dedicata al tema della sostenibilità ambientale: la finanza non può non farsi, con rapidità, decisione e lungimiranza, parte attiva nelle strategie di contrasto al cambiamento climatico e, nel contempo, non includere nelle proprie valutazioni i rischi che ne derivano”, ha spiegato, aggiungendo che le migliori prassi in materia di sostenibilità ambientale e impegno sociale hanno effetti positivi sul benessere di tutti i cittadini. “Il crescente interesse degli investitori sta determinando una forte espansione della finanza sostenibile: una tendenza che va sostenuta da una migliore informazione societaria”, ha concluso. (Ems)