Covid: Visco (Bankitalia), Pnrr insufficiente ad innalzare crescita senza riforme

- La nostra economia ha dimostrato capacità di ripresa: il paese deve ora trovare la coesione necessaria per riprendere la via dello sviluppo, sfruttando l’opportunità offerta dalla risposta venuta dall’Unione europea e affrontando i problemi strutturali che lo frenano nell’ambito di una strategia comune, che ha al centro le sfide della sostenibilità ambientale e della transizione digitale. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Gli interventi del Pnrr devono essere volti ad accrescere il potenziale di crescita, definendo i progetti e le modalità di gestione in maniera da consentirne la pronta realizzazione, nei tempi stringenti previsti dal programma europeo e in conformità con le dettagliate indicazioni operative della Commissione europea: la sfida per le amministrazioni pubbliche non è di poco conto”, ha detto, aggiungendo che l’attuazione del Piano rischia di non essere sufficiente a garantire un innalzamento duraturo del ritmo di crescita se non sarà accompagnata da riforme che sciolgano i nodi che frenano lo sviluppo e l’investimento privato. “Non si tratta di prestare un ossequio formale alle puntuali raccomandazioni della Commissione europea, ma di affrontare in maniera concreta problemi di cui da anni si dibatte: la combinazione della spinta al potenziale di crescita del Pil resa possibile da un utilizzo attento e incisivo dei fondi del programma Next Generation Eu e la prolungata azione espansiva della politica monetaria offrono all’Italia la possibilità di affrontare con vigore anche il problema dell’alto rapporto tra debito pubblico e Pil”, ha concluso. (Ems)