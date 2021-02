Governo: Mauri (Pd), conversione europeista della Lega non è problema nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della Lega al governo non è un problema del Partito democratico, ma della Lega che era contro l’Europa ed è alleata con gli antieuropeisti di Orban e con la Le Pen: se ora si converte sulla via di Damasco e diventa europeista per me non può che essere una buona notizia. Così Matteo Mauri, deputato del Pd, intervenendo a Sky Tg24. “D'altronde sull'orientamento super-europeista del Presidente Draghi nessuno può avere dubbi”, ha detto. (Com)