Governo: Mulè (FI), forze politiche abbandonino ideologie e si mettano a disposizione

- Non bisogna essere prigionieri delle proprie idee ma corsari del presente perché ci sono emergenze che vanno affrontate immediatamente come quella sanitaria, economica e sociale: è necessario che le forze politiche accantonino i propri totem ideologici e si mettano a disposizione di un presidente del Consiglio chiamato a fare una sintesi di progetti e idee per il bene solo ed esclusivo del paese. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a Sky Tg24. “Con questo spirito Forza Italia si è presentata alle consultazioni portando al professor Draghi il proprio piano per il Recovery fund e il piano vaccinale nel solco della responsabilità e della competenza - ribadite dal presidente Berlusconi - che devono tornare protagoniste: lo richiedono i tempi che viviamo, e che obbligano questa legislatura a trasformarsi in riformista proprio per stilare le riforme su fisco, pubblica amministrazione e giustizia necessarie alla nazione", ha detto. (Com)