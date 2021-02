© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una redistribuzione della ricchezza nel nostro paese è necessaria: quasi nulla per chi ha tantissimo, davvero molto per chi è in difficoltà. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “A Pd e M5s voglio chiedere di farne una battaglia comune: si tratta di buonsenso e giustizia sociale”, ha detto. (Rin)