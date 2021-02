Energia: presidente tedesco Steinmeier, gasdotti "ultimo ponte" di collegamento con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni energetiche sono oramai l'ultimo ponte tra Russia ed Europa: distruggerlo non sarebbe un segno di forza. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier al "Rheinische Post". "Dopo il continuo deterioramento delle relazioni negli ultimi anni, le relazioni energetiche sono praticamente l'ultimo ponte tra Russia ed Europa". Entrambe le parti dovrebbero valutare se questo ponte debba essere interrotto completamente e senza alcuna possibilità di sostituirlo, ha proseguito Steinmeier. “Penso che rompere i ponti non sia un segno di forza. Come dovremmo ancora influenzare una situazione che percepiamo come inaccettabile se interrompiamo gli ultimi legami?", ha aggiunto il capo dello Stato tedesco. Steinmeier ha ora criticato aspramente la condanna al carcere dell’oppositore Aleksej Navalnyj. È "decisamente cinico rinchiudere qualcuno che si è appena ripreso da un avvelenamento mortale che gli è stato inflitto nel suo Paese", ha detto Steinmeier. "L'arresto e la condanna di Aleksej Navalnyj non ha nulla a che fare con lo stato di diritto", ha affermato il presidente. "Navalny deve essere rilasciato immediatamente e senza condizioni preliminari”, ha aggiunto il capo dello Stato tedesco. (Geb)