Grecia: premier Mitsotakis visita centro vaccinazione anti Covid sull'isola di Fournoi

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha visitato sabato il centro di vaccinazione anti Covid-19 nell’isola di Fournoi nel mar dell'Egeo. "Siamo qui per supervisionare il processo di somministrazione contro il coronavirus, iniziato ieri e che si concluderà oggi", ha detto il premier, che si è detto soddisfatto della risposta positiva ai vaccini degli abitanti dell'isola. A Fournoi, un’isola su cui soggiornano poco più di mille abitanti, Mitsotakis ha parlato con il sindaco, Dimitris Karydis, con il quale ha discusso del personale della clinica sanitaria locale e della possibilità di creare un laboratorio di ematologia. È stata presa in considerazione anche la prospettiva di costruire un museo di antichità sottomarine, poiché negli ultimi cinque anni sono stati scoperti 58 antichi relitti di navi al largo dell'isola. Inoltre, Mitsotakis e Karydis hanno parlato del miglioramento del collegamento in traghetto fra Fournoi e il Pireo. (Gra)