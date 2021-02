Yemen: gli Usa revocano la classificazione dei ribelli Houthi come gruppo terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, ribalterà la decisione presa nelle ultime settimane dell’amministrazione di Donald Trump dal suo predecessore, Mike Pompeo, di classificare i ribelli sciiti yemeniti Houthi come gruppo terroristico.“Dopo una revisione comprensiva possiamo confermare che il segretario intende revocare le designazioni di Ansar Allah (gruppo altrimenti noto come Houthi). Abbiamo notificato formalmente al Congresso l’intenzione del segretario di Stato di revocare la designazione e forniremo ulteriori dettagli nei prossimi giorni”, ha detto un funzionario del dipartimento di Stato, citato dal sito “Politico”.“Il segretario Blinken è stato chiaro riguardo all’adozione di una rapida revisione della designazione di Ansar Allah, date le sue profonde implicazioni per il popolo dello Yemen, sede della peggiore catastrofe umanitaria del mondo”, ha aggiunto il funzionario.(Nys)