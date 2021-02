Roma: Raggi, lunedì iniziano lavori per riqualificare impianto sportivo via Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per molto tempo l'impianto sportivo di via Como è stato un punto di riferimento per il quartiere Nomentano: un circolo storico dove si sono allenati grandi campioni del tennis. Negli anni però, anche dopo la realizzazione del parcheggio interrato, quest'area è rimasta completamente abbandonata e il progetto per riqualificarla è finito nel dimenticatoio. Abbiamo deciso di riprenderlo in mano e ora, finalmente, lunedì inizieranno i cantieri per restituirlo ai cittadini". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sopra il parcheggio di via Como avremo un nuovo impianto sportivo con quattro campi da tennis, la clubhouse ristrutturata e aree verdi a disposizione di tutti. Saranno inoltre realizzate opere edili per il Museo Ipogeo. E tutto senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini e le casse del comune - aggiunge -. È un bel risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra, un impegno portato avanti con determinazione insieme a dipartimenti e uffici. Insomma una vittoria per tutti che mette fine a un iter lungo e complicato, per il bene della nostra città", conclude la sindaca Raggi. (Rer)