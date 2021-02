Viabilità: Anas, ss36 chiusa in direzione Milano per incidente a Mondello Del Lario (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa in direzione Milano in località Mondello del Lario in provincia di Lecco, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto 7 veicoli causando il ferimento di due persone. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (Com)