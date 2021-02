Tunisia: sindacato Ugtt invita ministri sospettati di corruzione a rinunciare all’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Sami Tahri, ha fatto appello ieri ai ministri sospettati di “corruzione e conflitto di interessi”, proposti dal premier Hichem Mechichi durante l’ultimo rimpasto ministeriale approvato dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) lo scorso 26 gennaio, affinché facciano un passo indietro per risolvere la crisi politica in corso nel Paese. In una dichiarazione all’agenzia di stampa tunisina “Tap”, Tahri ha aggiunto: “Non sarebbe un passo falso se rinunciassero al loro incarico, allo scopo di salvare il Paese da una crisi grave”. Il portavoce ha sottolineato che la situazione politica è “critica”, alla luce specialmente del rifiuto da parte del presidente della Repubblica Kais Saied di accettare che i quattro ministri in questione prestino giuramento e di siglare il decreto presidenziale di nomina. L’impasse costituzionale potrebbe ostacolare il lavoro del governo, ha detto il portavoce, aggiungendo che “dovrebbero essere prese delle decisioni per il bene pubblico”. L’Ugtt, ha aggiunto Tahri, aveva chiesto in precedenza al capo del governo Hichem Mechichi di rinviare il voto di fiducia sui nuovi membri del governo all’Arp, ottenendo un rifiuto da parte del premier. (Tut)