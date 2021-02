Milano: furti a bordo d'auto con disturbatore di frequenze, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giovedì gli uomini della polizia di Milano hanno arrestato un cittadino cileno di 20 anni per furto aggravato consumato a bordo di autovetture. Gli agenti della squadra mobile, durante l'attività di contrasto ai reati predatori, ha svolto un mirato servizio nella zona di Corso Vercelli da dove erano giunte diverse segnalazioni di furti a bordo d'auto. Nella tarda mattinata di giovedì 4 febbraio un giovane era stato visto aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta. Seguito dagli agenti, si è spostato verso via Buonarroti dove si è avvicinato ad un'autovettura condotta da una donna intenta ad effettuare le manovre di parcheggio. L'uomo ha atteso che la donna terminasse le manovre e che scendesse dall'auto per poi seguirla per un tratto di strada. Non appena ha avuto la certezza che la donna fosse abbastanza lontana, è tornato quindi verso la macchina, ha aperto la portiera ed è entrato furtivamente nell'abitacolo uscendone poco dopo a mani vuote poiché all'interno non ha trovato nulla da trafugare. (segue) (Com)