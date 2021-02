Ostia: due arresti in poche ore, uno per rapina e l'altro per aver falsificato passaporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco più tardi gli agenti dello stesso distretto hanno arrestato un cittadino messicano, C.L.O. di 37 anni. I poliziotti, recatisi in via Enea Picchio per la notifica di un provvedimento, dopo aver bussato alla porta dell'interessato, si sono trovati davanti due uomini, di origine sudamericana non corrispondenti all'uomo destinatario della notifica. Alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due ha dichiarato di non averli mentre il secondo ha consegnato un passaporto rilasciato dalle autorità messicane che ha ingenerato nei poliziotti alcuni sospetti circa l'autenticità. Accompagnati presso gli uffici della polizia scientifica per accertamenti, il primo è stato portato anche all'ufficio immigrazione per verificarne la posizione sul territorio nazionale, mentre gli accertamenti effettuati sul passaporto di C.L.O., hanno permesso di stabilire che risultava intestato ad altra persona. Oltre al passaporto è stata sequestrata anche la patente di guida internazionale. Arrestato, l'uomo dovrà rispondere di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. (Rer)