Regno Unito: ex direttore MI5 sarà il nuovo lord ciambellano della casa reale

- L'ex direttore generale dell'MI5, il barone Parker di Minsmere, succederà a Earl Peel come lord ciambellano, uno degli ufficiali a capo della casa reale del Regno Unito. È la prima volta che quest’incarico di lavoro non esecutivo è assegnato a un ex membro dei servizi di sicurezza, anche se fra i precedenti lord ciambellani spiccano banchieri, politici, militari e membri della nobiltà terriera. Appassionato di bird watching, Parker, sposato e con due figli, ha trascorso 37 anni lavorando per l'MI5, l’intelligence interna britannica, di cui è entrato a far parte dopo essersi laureato in scienze naturali a Cambridge. Durante la sua carriera è stato direttore responsabile del dipartimento per il terrorismo internazionale e, dopo gli attentati di Londra del 7 luglio del 2005, ha favorito un'importante espansione delle operazioni antiterrorismo dell’MI5. Parker è stato nominato direttore generale nel 2013, guidando l’agenzia nella fase più acuta di contrasto alla minaccia rappresentata dallo Stato islamico. (Rel)