Sociale: per giornata contro cyberbullismo da Acli Roma progetto per educazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorre domani, le Acli di Roma e provincia lanciano il progetto "Con-nesso. Orientarsi per navigare senza affondare". Il progetto, sostenuto dalla Regione Lazio nell'ambito dell'avviso pubblico "Social media. Opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete", prevede una serie di azioni di educazione digitale, con il fine di sviluppare nei giovani un nuovo rapporto con il web innovativo e informato, volto alla prevenzione di crescenti situazioni spiacevoli e anche pericolose nelle quali i ragazzi si trovano a causa di un uso massivo e inconsapevole dei rischi. Lo comunica Acli Roma in una nota. (segue) (Com)