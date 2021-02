Libia: Emirati accolgono con favore nuova autorità esecutiva unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto con favore la formazione della nuova autorità esecutiva della Libia, eletta ieri dai membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) a Ginevra, esprimendo l’auspicio che "questo passo realizzi sicurezza, stabilità e sviluppo” nel Paese. Lo riferisce una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di Abu Dhabi. Nel comunicato il dicastero emiratino ha elogiato “gli sforzi delle Nazioni Unite riguardo alla formazione di una nuova autorità esecutiva”, sottolineando “la cooperazione completa” degli Emirati con “la nuova autorità per quanto riguarda la sicurezza, la stabilità, la prosperità e le aspirazioni del fraterno popolo libico”. Gli Emirati, prosegue la nota, aspirano al successo dei rimanenti processi in corso sotto l’egida dell’Onu, ed esprimono la loro speranza che questo risultato “sostenga la stabilità in tutta la Libia, conservandone la sovranità nazionale e realizzando le aspirazioni del suo popolo”. (Res)