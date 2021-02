Germania: Steinmeier, il 18 aprile cerimonia commemorativa per le vittime della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia commemorativa per le vittime della pandemia di coronavirus annunciata dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si terrà il 18 aprile. È stato lo stesso Steinmeier a confermarlo in un’intervista al "Rheinische Post", spiegando che l'obiettivo di quest’evento sarà prendersi un momento di pausa come società e dare voce a coloro che hanno subito un lutto, consentendo loro di dire addio ai loro cari con dignità. "A causa del Covid, purtroppo solo un numero limitato di partecipanti potrà essere presente", ha detto Steinmeier, che ha annunciato, tuttavia, una trasmissione in diretta televisiva della commemorazione. In Germania, più di 60 mila persone sono morte in relazione al coronavirus dall'inizio della pandemia, come annunciato questa mattina dall'Istituto Robert Koch. "La morte non è una quantità statistica, ma una tragica realtà", ha detto Steinmeier. “Non è solo oggetto di dolore individuale, ma ci rende anche consapevoli di qualcos'altro: una vulnerabilità quasi repressa della nostra esistenza. Abbiamo coltivato la nostra individualità e ora sentiamo quanto esistenzialmente dipendiamo l'uni dagli altri", ha aggiunto il presidente tedesco. (Geb)