Roma: aveva mandato di cattura per reati contro patrimonio, arrestato 40enne

- Aveva un mandato di cattura per reati contro il patrimonio: il ricercato, un 40enne polacco, nella mattinata di ieri è stato rintracciato e arrestato dalla pattuglia della polizia di Stato della Polfer di Roma Ostiense durante i controlli mirati al contrasto dei flussi di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Gli agenti hanno controllato l'uomo che è risultato destinatario di una nota di ricerca emessa dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara dovendo espiare una pena di 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa per il reato di furto aggravato. Per lui si sono aperte le porte del carcere. (Rer)