Governo: FI, in Recovery plan inserire politiche a favore dei disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è uno degli ultimi paesi europei per tasso di occupazione di lavoratori disabili, circa il 30 per cento, contro una media europea superiore al 50 per cento". Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Guido Germano Pettarin e Matteo dall'Osso. "L'emergenza causata dal Covid-19 - scrivono - non ha favorito le politiche a sostegno della disabilità ma ora con le risorse del Recovery fund e del Next generation Eu si ha l'occasione, irripetibile, di poter fare molto. Per ora il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella missione denominata "Inclusione e coesione", ha previsto un totale di spesa di oltre 27 miliardi ma negli obiettivi non viene neppure citata la parola disabile. Eppure parliamo di 3 milioni di cittadini". E' fondamentale, sottolineano, "accompagnare i lavoratori disabili nel mondo del lavoro e garantire loro un diritto costituzionale ed un'assistenza continua: le risorse per una volta non mancano, i beneficiari neppure. Occorre solo porre attenzione al tema, cosa che fino ad ora non è accaduta", concludono. (Com)