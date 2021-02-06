ليبيا: صالح يرحب بنتائج التصويت على السلطة التنفيذية في حوار جنيف

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يرحب بتكوين سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.وقال بليحق في تصريحات صحفية "فخامة رئيس مجلس النواب يرحب بتكوين سلطة تنفيذية جديدة".وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رحب بتكوين سلطة تنفيذية جديدة متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد." (نوفا)