Governo: Grillo illustra punti programmatici, in alto i profili

- Il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, in un messaggio pubblicato sul proprio blog ha illustrato quelli che sembrano essere alcuni punti programmatici dell'azione di governo che il Movimento stesso illustrerà oggi al presidente incaricato, Mario Draghi, nel corso delle consultazioni. Fra i punti illustrati da Grillo ci sono "la fusione in un unico ministro per la Transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Inoltre bisogna dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la Transizione ecologica o almeno all’eventuale superstite ministero dell’Ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi. (Rin)