Governo: Sala, molta fiducia in Draghi, farà quello che riterrà giusto

- "Ho molta fiducia in Draghi, non sono uno che sale sul treno adesso, da anni ho un rapporto personale e professionale con lui, penso che farà quello che riterrà giusto". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento all'evento streaming organizzato da Milano Unita. "Sono certo che essendo un tecnico, non gli sfuggono le ragioni delle politiche -ha aggiunto il primo cittadino - Draghi farà quello che riterrà giusto, credo che il rapporto cruciale con il presidente della repubblica peserà molto. Noi a Milano siamo il centrosinistra, questo è un punto. Qualunque cosa succederà guarderò sempre con rispetto a chi fa le cose". (Rem)