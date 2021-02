© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese a Montecitorio le consultazioni con le forze politiche del presidente incaricato, Mario Draghi, per la formazione di un nuovo governo. In questo momento è in corso la riunione con la delegazione della Lega guidata dal segretario, Matteo Salvini. A seguire, alle 12,15, sarà invece la volta della delegazione del Movimento 5 stelle. (Rin)