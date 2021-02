Libia: segretario Onu Guterres, rispettare esito del voto su autorità esecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha fatto appello a tutti i membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) e ai Paesi stranieri coinvolti affinché rispettino i risultati del voto con cui ieri il Foro ha eletto la nuova autorità esecutiva unificata ad interim della Libia. Guterres lo ha dichiarato ieri sera, durante un incontro con la stampa a New York. “Accolgo con favore la selezione da parte dei membri dell’Lpdf di un’autorità esecutiva unificata temporanea”, ha detto Guterres, aggiungendo: “Faccio appello a tutti i membri del dialogo e agli attori internazionali affinché rispettino i risultati del voto”. “Mi congratulo con i tre nuovi membri del Consiglio presidenziale e con il primo ministro designato per la loro selezione, ma auguro anche loro ogni successo nel loro mandato per guidare il Paese durante ciò che resta della fase preparatoria che condurrà alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021. Accolgo con favore le promesse fatte dalla nuova autorità esecutiva di formare un governo che rifletta il pluralismo politico, la rappresentanza geografica, e il suo impegno a includere non meno del 30 per cento di donne in posizioni esecutive, come anche a garantire la partecipazione dei giovani”, ha proseguito Guterres. (segue) (Nys)