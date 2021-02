Libia: segretario Onu Guterres, rispettare esito del voto su autorità esecutiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faccio inoltre appello alla nuova autorità esecutiva e a tutti gli attori libici coinvolti a sostenere i principi e le scadenze definiti nella Road Map di Tunisi” dello scorso novembre 2020, ha aggiunto. “L’impegno delle Nazioni Unite a sostegno del popolo libico nei suoi sforzi per costruire un Paese pacifico e prospero continuerà”, ha proseguito. “Dopo che il cessate il fuoco è stato concordato, l’elezione che ha avuto luogo mostra che la Libia sta andando nella direzione giusta”. Rispondendo a una domanda relativa al possibile “rifiuto” dell’elezione da parte di alcuni sostenitori del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Guterres ha sottolineato: “Questo processo è stato concordato da tutti gli attori-chiave, gli attori libici e tutti gli altri Paesi coinvolti direttamente o indirettamente in Libia. È stato un processo trasparente, ed è stato un processo inclusivo di tutte le regioni del Paese e di tutte le forme di espressione politica nel Paese. Dunque, rivolgo un appello a tutti affinché riconoscano e accettino questi risultati e lavorino con le nuove autorità elette. È assolutamente essenziale unificare la Libia e procedere lungo la via per la pace”, ha detto il segretario generale, aggiungendo che “le elezioni sono certamente un elemento chiave di tale via verso la pace”. (segue) (Nys)