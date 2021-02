Libia: segretario Onu Guterres, rispettare esito del voto su autorità esecutiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno ha alcuna ragione per essere in disaccordo con questo processo”, ha proseguito Guterres. “Allo stesso tempo ho osservato il fatto che vari Paesi hanno espresso il loro sostegno per le nuove autorità elette”, così come “numerosi attori-chiave” in Libia, fra cui gli “sconfitti” dal voto. L’elezione di ieri rappresenta “una svolta e fa seguito al risultato di successo dei negoziati del Comitato militare congiunto 5+5, che hanno condotto al cessate il fuoco”, ha aggiunto. “Ora abbiamo un cessate il fuoco. Abbiamo un accordo su politico riguardo alle elezioni; abbiamo una nuova autorità di transizione in piedi, o presto in piedi”, ha ribadito Guterres. “È essenziale che tutti i combattenti e mercenari stranieri si trasferiscano prima a Tripoli e Bengasi e successivamente lascino il Paese, secondo il nuovo programma che è stato definito”, ha aggiunto. “È essenziale che tutti cooperino con le nuove autorità per far emergere la pace in Libia. Il fatto che il cessate il fuoco tenga, anche con un’enorme presenza militare da ambo i lati e un forte equipaggiamento militare da entrambe le parti, è un segnale di speranza e credo che sia dovere di tutti fare tutto il possibile per far sì che la speranza divenga realtà”, ha concluso il segretario generale dell’Onu. (Nys)