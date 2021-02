Covid: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), cruciale intervenire sulle disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche sono riuscite a garantire la continuità del servizio durante l’emergenza pandemica, anche migliorando in alcuni casi. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “La crisi ha amplificato le disuguaglianze in termini di ricchezza, reddito, opportunità e capacità di decidere il proprio futuro, favorite nel corso degli anni dai cambiamenti economici e tecnologici: ora è fondamentale provvedere, perché la crisi potrebbe far esplodere anche nei paesi sviluppati la ribellione di chi si sente escluso dalla possibilità di fare una vita soddisfacente”, ha detto, sottolineando che tale compito “spetta non solo alle istituzioni nazionali e sovranazionali, ma anche alle imprese che producono beni e servizi”. (Ems)