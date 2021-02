Ambiente: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), servono nuove tecnologie che sostituiscano quelle dannose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del benessere sociale, ma nell’elaborazione delle strategie vanno sempre considerate le conseguenze della loro azione, che trasforma società e ambiente in maniere che non possono essere ignorate. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “La pandemia ha dimostrato che il controllo della specie umana sul pianeta non è completo, ma il riscaldamento globale conferma per contro che la sua azione è in grado di alterarne gli equilibri con effetti rilevanti e gravi: occorre uno sforzo immenso per fronteggiare le minacce e sviluppare nuove tecnologie che sostituiscano quelle dannose”, ha spiegato, sottolineando la necessità di risorse ingenti che “se saranno spese per questi obiettivi contribuiranno a rilanciare lo sviluppo”. (Ems)