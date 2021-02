Francia: iniziata la distribuzione delle prime dosi del vaccino anti Covid AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 273.600 le dosi del vaccino anti Covid di AstraZeneca che saranno distribuite da oggi in Francia in 117 strutture, di cui sette nei territori d’oltremare, preposte all’attività operativa della campagna di vaccinazione. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Sanità francese, la seconda consegna avverrà la prossima settimana, quando arriveranno nel Paese altre 304.800 dosi. Il vaccino AstraZeneca verrà somministrato in via prioritaria agli operatori sanitari con meno di 65 anni, seguendo le raccomandazioni dell'Alta autorità per la salute (Has). Le dosi "saranno distribuite alle strutture sanitarie cardine, e quindi assegnate ai vari siti di vaccinazione", riferisce inoltre il ministero. La data di apertura della vaccinazione alle persone dai 50 ai 64 anni, a cominciare da quelle con comorbilità, "verrà comunicata a breve, a seconda delle dosi disponibili", conclude la nota del dicastero francese. (Frp)