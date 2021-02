Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), banche rimarranno attori di rilievo nel sistema economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche continueranno ad essere attori di rilievo nel sistema economico-finanziario, e contribuiranno a trasformare il risparmio in investimenti che favoriscano una ripresa prospera ed inclusiva: nei prossimi mesi sarà cruciale la loro capacità di trasformare la liquidità delle banche centrali in domanda di famiglie e imprese, fornendo credito che sostenga il circuito economico ed indirizzando risorse verso obiettivi allineati alle esigenze di lungo termine. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi al 27mo Congresso Assiom-Forex. “Non potranno assolvere questo compito, tuttavia, se non saranno in grado di attrarre capitale di rischio e remunerarlo”, ha detto, sottolineando che i mercati finanziari e le banche sono “al centro del cambiamento che deve essere prodotto, che deve essere socialmente tollerabile”. (Ems)