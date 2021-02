Milano 2021: Sala, arriveranno avversari forti ma buona possibilità di essere riconfermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi piace illudermi: non importa se avversari forti ora non ce ne sono, arriveranno". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando delle elezioni comunali del 2021, intervenendo all'evento online di Milano Unita. "Abbiamo una buona possibilità di essere riconfermati perché veniamo da una storia - ha aggiunto il primo cittadino - La gente lo sa, che, con tutti i limiti, la nostra è stata una storia positiva perché siamo ragazzi e ragazze che riconosciamo gli errori e quando c'è da cambiare, cambiamo, e questo lo farò sempre". "Milano può essere uno straordinario test per tutto il paese, dobbiamo vincere, ma dobbiamo vincere bene - ha precisato Sala - Io mi impegnerò di più di quello che ho fatto nel primo mandato affinché il ruolo di Milano sia ancora più centrale nella politica italiana, perché ce n'è tanto bisogno. Dovremmo essere bravi e capaci di alzare ancora più la testa alla milanese, con la giusta prudenza, con i giusti passi, con il giusto rito ambrosiano che ci caratterizza, sapendo che l'aspettativa su di noi è elevata". (Rem)