Difesa: Guardia nazionale ucraina riceverà da Airbus 10 elicotteri H225 entro il 2022

- La Guardia nazionale dell'Ucraina prevede di ricevere dieci elicotteri H225 prodotti da Airbus Helicopters dal governo francese entro il 2022. Lo ha riferito l’ufficio stampa della Guardia nazionale. "Nel 2021-2022, la Guardia Nazionale riceverà dieci elicotteri e continuerà a formare il personale di volo e di ingegneria in conformità con l'Accordo tra il governo dell'Ucraina e quello francese", si legge sul sito web della Guardia Nazionale. Per quest'anno è prevista la consegna di sei aeromobili, mentre la Guardia nazionale invierà ad Airbus Helicopters due elicotteri per delle attività di ammodernamento. (Rum)